Три страны начали поставлять в Россию сливочное масло

Россия начала импорт сливочного масла сразу из трех стран: Турции, Индии и Ирана. Все они считаются крупными мировыми импортерами данного продукта. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, слова его представителей привел ТАСС.

Российские власти с целью снижения розничных цен на сливочное масло стали приобретать данный вид товара за рубежом.

«В этом году в рамках развития партнерских отношений с Индией и Ираном Россельхознадзором были открыты поставки из этих стран, которые являются крупными экспортерами масла», — указали в Минсельхозе.

По мнению его представителей, импорт должен в среднесрочной перспективе повлиять на цену, за счет чего стоимость масла в магазинах пойдет постепенно вниз. Также на протяжении трех последних дней ввозится масло и из Турции. Его было поставлено этой страной порядка 20 тонн. Пока это не привело к каким-либо подвижкам. Масло, сыр и молоко на протяжении последней недели показали околонулевую ценовую динамику.

В то же время главным импортером сливочного масла для РФ остается Белоруссия. Из этой страны в Россию только в 2024 году уже было ввезено порядка 89 тыс. тонн данного продукта. Это на 9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.