Россельхознадзор: главным поставщиком сливочного масла в РФ является Белоруссия

С начала 2024 года в Россию импортировали 89 тыс. тонн белорусского сливочного масла, что на 9% больше, чем в прошлом голу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Так, согласно предоставленной ведомством информации, импорт этого продукта из соседней республики вырос до 110 тыс. тонн. Таким образом, Белоруссия остается основным поставщиком сливочного масла в РФ.

В ответ на растущие цены на сливочное масло, Министерство сельского хозяйства России активно принимает меры для увеличения импорта из дружественных стран. Основная цель этих усилий — насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на продукцию.

На данный момент российский рынок полностью обеспечен сливочным маслом, однако это не защищает его от колебаний цен.

Согласно статистическим данным, за последнюю неделю стоимость сливочного масла возросла на 1,6%, а за девять месяцев наблюдается рост цен на 23,43%. Закупочные цены с начала года увеличились более чем на 31%, из-за обеспокоены производители и потребители.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев накануне поручил принять меры для стабилизации цен на сливочное масло, так как производители начали останавливать поставки одновременно с повышением цен.

Одним из заметных случаев стало прекращение отгрузок масла жирностью 72,5 и 82 процента бывшим российским подразделением Danone, компанией «Простоквашино», с 1 сентября. Компания назвала основными причинами остановки поставок агрессивную инфляцию, низкий уровень запасов сырья, рост цен на мировом рынке и недостаточное содержание жира в исходном молоке-сырье.

Ранее «Известия» опубликовали материал, в котором раскрыли тайный сговор предприятий для повышения цен на сливочное масло в России.