«Первый снег будет таять». Когда в Москве появится снежный покров?

Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, однако сразу растает. Устойчивый снежный покров в Центральной России начнет формироваться не раньше декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первый снег, я думаю, что уже будет во второй половине октября, но он тут же будет таять. В ноябре эта история будет учащаться, снег будет временный, даже если он появится в один-два сантиметра, он тут же будет через определенное количество времени исчезать», — рассказал он.

По его словам, устойчивый снежный покров в этом году начнет формироваться в Центральной России не раньше календарной зимы, то есть в декабре.

Ранее сообщалось о том, что летучие мыши все чаще попадают в московские квартиры осенью.