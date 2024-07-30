Тридцать девять закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

Тридцать девять закупок было опубликовано в регионе за неделю. Как напомнили в Комитете по конкурентной политике Московской области, ознакомиться с ними можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ и в Единой информационной системе.

Несколько закупок связаны с проведением капремонта. К примеру, в Подмосковье ведется поиск подрядчиков для проведения ремонтных работ в Истринском культурно-досуговом комплексе в Дедовске. Также планируется провести капремонт в Жуковской ОКБ.

Кроме того, опубликованы закупки, связанные со строительством ФОКа с катком в Кашире, благоустройством территории «Сказка» в Серпухове и карьера «Западный» в Коломне.