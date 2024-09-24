Тридцать дорог отремонтировали в Одинцово

Тридцать дорог привели в порядок в Одинцово в рамках текущего ремонтного сезона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели более чем на 47 километрах дорог: на 14 участках региональной дорожной сети протяженностью 29 километров и на 17 участках муниципальной сети протяженностью 19 километров.

В результате проведения работ был обеспечен комфортный проезд для 400 тысяч жителей муниципалитета к домам и социальным объектам.

В ходе ремонта использовалась асфальтобетонная смесь А16Вн. Она отличается высоким уровнем износоустойчивости. На ряде участков сейчас продолжают наносить разметку.