Триллион рублей на элитных новостройках: рынок Москвы взял историческую планку

Совокупная стоимость элитных квартир и апартаментов в московских новостройках впервые перешагнула триллионную отметку. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на партнёра NF Group Андрея Соловьева, на конец июня в этом сегменте экспонировалось 3,4 тысячи объектов общей площадью 446 тысяч квадратных метров, а застройкой занимаются 50 девелоперов.

По предварительным подсчётам, за первое полугодие 2026 года на первичном рынке элитного жилья столицы продано около 650 квартир и апартаментов. При этом объём сделок сократился на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнил Соловьев.