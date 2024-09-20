Тринадцать объектов торговли проверили в Шаховской

Тринадцать объектов потребительского рынка и услуг проверили в Шаховской на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По итогам рейдов были выявлены четыре точки, где деятельность велась с нарушениями. Пятерых иностранцев доставили в отдел полиции. На всех завели административные дела, в том числе два — о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

Двоим предпринимателям грозят штрафы в размере до двух миллионов рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца либо лица без гражданства.