Тринадцать рабочих мест появится на новом складе для хранения посуды в Лобне

Склад для хранения посуды построят в подмосковной Лобне. Инвестиции в проект составят двадцать миллионов рублей, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Пространство объекта будет разделено на погрузочно-разгрузочную и складскую зоны. Там будут хранить кухонную утварь, в частности, керамические, стеклянные и жестяные изделия, уточнили в ведомстве.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. В здании склада установят стеллажную систему. После возведения объекта будет создано тринадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что подмосковные компании оказались в числе лучших экспортеров страны.