Тринадцать рабочих мест появится на новом складе для хранения посуды в Лобне
Фото: [Unsplash]
Склад для хранения посуды построят в подмосковной Лобне. Инвестиции в проект составят двадцать миллионов рублей, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Пространство объекта будет разделено на погрузочно-разгрузочную и складскую зоны. Там будут хранить кухонную утварь, в частности, керамические, стеклянные и жестяные изделия, уточнили в ведомстве.
Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области. В здании склада установят стеллажную систему. После возведения объекта будет создано тринадцать рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что подмосковные компании оказались в числе лучших экспортеров страны.