«Трудился — получи прибавку». Работающим пенсионерам назначат доплату с августа 2026 года

Депутат Госдумы Алексей Говырин проинформировал о новой возможности для пенсионеров, которые продолжают официально работать. Согласно его заявлению, те, за кого работодатели уплачивали страховые взносы в Социальный фонд России в 2025 году, смогут рассчитывать на перерасчёт и увеличение своей ежемесячной пенсионной выплаты, начиная с августа 2026 года.

Парламентарий пояснил, что право на пересмотр размера пенсии возникает у всех пожилых людей, официально трудоустроенных в прошлом году, независимо от срока их работы. Основанием для автоматического перерасчета станут данные о поступивших страховых взносах. Таким образом, для получения доплаты пенсионеру не требуется подавать каких-либо заявлений — процесс будет осуществлен Пенсионным фондом в беззаявительном порядке.

Важно отметить, что итоговая сумма надбавки будет строго индивидуальной и напрямую зависеть от двух ключевых факторов: размера заработной платы (и, соответственно, суммы перечисленных взносов) и фактической продолжительности трудовой деятельности в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что единовременная выплата накопительной пенсии может достичь 440 тысяч рублей.