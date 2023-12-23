ЦАР готова обсудить с РФ добычу алмазов на своей территории

Если РФ хочет укрепить экономическое сотрудничество с ЦАР при помощи добычи алмазов, то нужно провести переговоры с нужными ведомствами республики. Соответствующее заявление сделала глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Африканский министр заявила, что ее страна открыта к сотрудничеству с любым государством, которое хочет помочь ЦАР придать ценность своим ресурсам и получить свою выгоду. На данный момент, таким государством является РФ, и если российская сторона хочет укреплять дальнейшее сотрудничество при помощи добычи ресурсов, ЦАР открыты к этому, добавила Байпо-Темон.

Она также предупредила, что у ее страны есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые придется соблюдать. Министр предложила сторонам обсудить данный вопрос, задействовав соответствующие министерства.