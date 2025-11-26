ЦБ предупредил о рисках из-за растущего разрыва цен на новостройки и вторичку

Центробанк фиксирует тревожную тенденцию в жилищном секторе — растущий разрыв между стоимостью новостроек и вторичного жилья. Как заявил представитель департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев, эта диспропорция создает риски для заемщиков, которые в случае неплатежеспособности не смогут компенсировать ипотечный долг за счет продажи квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Раскрывая масштабы проблемы, эксперт указал на расхождение в оценках: по данным регулятора разница составляет 20%, тогда как статистика Росстата демонстрирует 60%-й разрыв. В центральных регионах этот показатель достигает 80%, где квадратный метр в новостройке оценивается в 294,1 тыс. рублей против 163,8 тыс. рублей во «вторичке». Такой дисбаланс объясняется разной методологией подсчета и фактическим формированием двух отдельных рынков недвижимости.

Последствием сложившейся ситуации становится блокировка привычных цепочек покупки жилья. Граждане лишаются возможности приобретать новостройки за счет средств от продажи имеющихся квартир, что дополнительно охлаждает ипотечный рынок, и без того достигший исторического минимума по объему выдачи.

Таким образом, вместо ожидаемого снижения цен на первичном рынке может возникнуть искусственный «подогрев» вторичного, что окончательно сделает жилье недоступным для большинства россиян и усугубит сложившуюся кризисную ситуацию в отрасли.

