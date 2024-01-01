ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу кредитов

С момента наступления 2024-го года в РФ были введены новые ограничения от российского Центрального Банка по выдаче необеспеченных и кредитных карт – для банков и МФО вступили в силу более строгие значения МПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Сообщается, что теперь допустимая доля выдач потребительских кредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50 до 80% в первом квартале текущего 2024-го года составит 25% – ранее данный показатель составлял 30%. Сообщается также, что для кредитных карт лимит займов будет сокращен до 10% против 20%, установленных ранее. Для МФО он снижается до 25% вместо 30%, сообщили представители на официальном интернет-ресурсе российского регулятора.