ЦБ РФ запретит банкам навязывать клиентам дополнительные услуги

Стало известно о планах ЦБ РФ запретить банкам и другим организациям, оказывающим финансовые услуги, ставить отметку о согласии клиента на оказание доп. услуг при отсутствии выполненных условий. Поправки были внесены в недавний законопроект о полной стоимости кредита Центробанком с целью прекращения навязывания услуг заемщикам.

Отныне банки не смогут соглашаться на оказание услуг вместо клиента. Законопроект теперь ограничивает возможности организаций и предоставляет только 2 способа легально получить согласие от заемщика.

Первый способ это предоставление доп. услуг как условия для одобрения займа. Согласие должно присутствовать в заявлении клиента с упоминанием дополнительных услуг.

Во втором случае, нужно будет получить отдельное заявление о согласии на приобретение дополнительных услуг с кредитом. В заявлении также должно быть указано, что за услуги взимается дополнительная плата.

Регулятор настаивает, что в перечисленных ситуациях банки обязаны указывать стоимость услуг. У заемщика также должна быть возможность отказаться от них.