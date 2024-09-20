В Крыму подорожание услуг оказало влияние на рост инфляции

По словам главы регионального управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольги Балдиной, в Республике Крым на рост индекса инфляции больше всего оказало влияние подорожание услуг. Об этом сообщает «Крым 24».

Она уточнила, что по результатам прошедших восьми месяцев текущего года инфляция составила 105,2%, что на несколько десятых процента выше, чем в конце прошлого года.

По мнению эксперта, на полуострове наблюдается подорожание коммунальных услуг – на 13,5%, также отмечен рост стоимости медуслуг (6%), проезда на транспорте (13%). Кроме того, санаторные услуги выросли в более чем в полтора раза, туризм — в 1,3 раза.

Она добавила, что индекс инфляции по услугам в Крыму составил 110%, тем не менее товары подорожали ощутимо меньше, инфляция продовольственной группы зафиксирована на уровне 104,5%, непродовольственной — 103%.

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