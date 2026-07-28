«Цена безопасности». Страховка Ozon выросла в 3,3 раза из-за угрозы дронов

Маркетплейс Ozon сообщил об изменении стоимости страхования товаров для продавцов. Стоимость полиса вырастет в 3,3 раза.

Данное решение на платформе связали с участившимися случаями атак беспилотников и угрозой терактов. Информация об этом опубликована на официальном сайте Ozon .

Страховой партнер площадки, компания «Ингосстрах», с 28 июля внедряет новый тариф. Для новых клиентов он составит 0,0115% в день от стоимости переданной на склад продукции. Для существующих партнеров до 26 августа сохраняется прежний тариф — 0,0035% в день.

В пресс-релизе маркетплейса говорится, что условия покрытия, а также порядок и размер компенсационных выплат остаются без изменений. Страховой полис, как и прежде, защищает товары при наступлении событий, не подпадающих под стандартную программу компенсаций Ozon. В частности, страховка покрывает порчу или полную утрату груза, если причиной признана диверсия или террористический акт с применением БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что удары по складам Wildberries могут повлиять на цены.