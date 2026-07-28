Школьники из Миссисипи вытащили из океана своего турагента

Поездка оркестра из Миссисипи на Гавайи обернулась спасением человека, имевшего прямое отношение к этой поездке. Двое подростков, прибывших для выступления у мемориала Перл-Харбор, вытащили из воды мужчину, а затем узнали в нем своего туристического агента. Об этом сообщает WLOX.

Гриффин Джонсон и Мейсон Кроуфорд прилетели на острова в составе Mississippi Lions All-State Band, чтобы принять участие в программе, посвященной 250-летию США. После концерта они отправились на пляж Вайкики и заметили человека, который находился примерно в 270 метрах от берега и подавал сигналы о помощи.

Юноши сразу зашли в воду и добрались до пострадавшего. Джонсон, имеющий трехлетний стаж работы спасателем в яхт-клубе Pass Christian, помог оценить обстановку и сопроводил мужчину к суше. Подростки не отходили от него, пока тот не оказался в полной безопасности. Позже, перед отлетом домой, они встретились с ним и узнали, что спасли Пати Луну – человека, который организовывал их поездку на Гавайи.

По словам Кроуфорда, Луна признался, что этот случай сильно на него повлиял. Сам школьник отметил, что главным для него был сам факт спасения. После встречи Луна пригласил ребят приехать на острова снова.

Ранее сообщалось о том, что в Астраханской области мужчина ценой своей жизни спас троих тонущих детей.