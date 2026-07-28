«Налет отражен». Система ПВО уничтожила в небе над Москвой 40 дронов

Столичная система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 40 вражеских дронов в воздушном пространстве города.

В своем сообщении градоначальник уточнил, что все цели были поражены расчетами ПВО Министерства обороны РФ.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Отмечается, что это не первая попытка удара по столице в текущие сутки. Ранее силами противовоздушной обороны уже было перехвачено 22 украинских беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы.

Ранее сообщалось о том, что за период с 18 по 25 июля в направлении столичного региона было зафиксировано движение 1401 беспилотника Вооруженных сил Украины.