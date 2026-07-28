«Налет отражен над столицей». На подлете к Москве сбили еще 12 беспилотников
Мэр Собянин: над Москвой уничтожили еще 12 беспилотников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 12 украинских дронов, которые летели в сторону города.
До этого градоначальник уже информировал о перехвате беспилотных целей на подступах к столице.
«Уничтожены двенадцать вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Мэр добавил, что в районах падения обломков работают бригады экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что за период с 18 по 25 июля в направлении столичного региона было зафиксировано движение 1401 беспилотника Вооруженных сил Украины.