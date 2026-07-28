«Налет отражен над столицей». На подлете к Москве сбили еще 12 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 12 украинских дронов, которые летели в сторону города.

До этого градоначальник уже информировал о перехвате беспилотных целей на подступах к столице.

«Уничтожены двенадцать вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Мэр добавил, что в районах падения обломков работают бригады экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что за период с 18 по 25 июля в направлении столичного региона было зафиксировано движение 1401 беспилотника Вооруженных сил Украины.