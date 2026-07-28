Убийца дилеров-перекупщиков: рестайлинг Haval Jolion Max слили в сеть

В Китае засняли рестайлинговый кроссовер Haval Jolion Max (известный на домашнем рынке как Xiaolong). Модель получила переработанный интерьер с двухспицевым рулем и отдельными экранами, а ее корму унифицировали с новым поколением российского Haval F7, пишет За рулем.

Внешние правки и обновленный интерьер

Дизайнеры перекроили экстерьер Jolion Max предельно аккуратно. Передок сохранил глухую лицевую панель, массивный воздухозаборник и Т-образную оптику. На корме главное новшество — замена задних фонарей, которые унифицировали с российской версией Haval F7. Габариты кроссовера не изменились (длина — 4600 мм, ширина — 1877 мм, высота — 1675 мм, колесная база — 2710 мм).

Куда больше изменений произошло в салоне:

Рулевое колесо: классическую трехспицевую «баранку» заменили на современный двухспицевый руль.

Архитектура панели: вместо сдвоенного моноблока дисплеев установлены отдельная виртуальная приборка и «парящий» тачскрин мультимедиа.

Центральный тоннель: получил площадки для двух беспроводных зарядок, два подстаканника и нишу для мелочей при сохранении подрулевого селектора КПП.

Подкапотное пространство и модификации

Замеченный на испытаниях прототип оснащен параллельной гибридной установкой с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Прежний китайский Xiaolong приводился в движение 1,5-литровым атмосферным двигателем (101 л. с.) и электромотором (156 л. с.) суммарной отдачей 252 л. с. Запас хода на электротяге составлял от 52 до 110 км в зависимости от емкости батареи (9,4 или 19,3 кВт·ч).

На экспортных рынках модель также предлагается в чисто бензиновых версиях с моторами 1.5 л (141 и 171 л. с.) и 7-ступенчатым «роботом», а также в исполнениях классический гибрид и электромобиль.