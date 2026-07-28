Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 28 июля: последние новости, сколько дронов сбито, последствия

В ночь на 28 июля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании БПЛА в многоэтажку в Чехове, повреждении частных домов в СНТ и ликвидации пожаров. Об этом пишет РБК.

Попадание в жилой дом в Чехове и возгорания

В результате атаки беспилотников в Чехове дрон попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на Земской улице. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, информация о возможно пострадавших уточняется. Кроме того, падение еще одного БПЛА в Чехове привело к возгоранию шин на открытой площадке, пожарные расчеты продолжают тушение огня.

Повреждения в частном секторе и работа ПВО

Урон зафиксирован и в садовых товариществах региона:

Деревня Ваулово (СНТ «Дубрава»): в результате падения БПЛА загорелся частный дом; пожар локализован, в момент инцидента внутри людей не было.

Село Дубна (СНТ «Ромашкино»): обломки сбитого беспилотника повредили дачный дом, никто не пострадал.

По словам главы региона, ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все экстренные и спасательные службы Московской области переведены на усиленный режим работы.