Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 28 июля: последние новости, сколько дронов сбито, последствия
В ночь на 28 июля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании БПЛА в многоэтажку в Чехове, повреждении частных домов в СНТ и ликвидации пожаров. Об этом пишет РБК.
Попадание в жилой дом в Чехове и возгорания
В результате атаки беспилотников в Чехове дрон попал в многоквартирный жилой дом, расположенный на Земской улице. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, информация о возможно пострадавших уточняется. Кроме того, падение еще одного БПЛА в Чехове привело к возгоранию шин на открытой площадке, пожарные расчеты продолжают тушение огня.
Повреждения в частном секторе и работа ПВО
Урон зафиксирован и в садовых товариществах региона:
- Деревня Ваулово (СНТ «Дубрава»): в результате падения БПЛА загорелся частный дом; пожар локализован, в момент инцидента внутри людей не было.
- Село Дубна (СНТ «Ромашкино»): обломки сбитого беспилотника повредили дачный дом, никто не пострадал.
По словам главы региона, ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны. Все экстренные и спасательные службы Московской области переведены на усиленный режим работы.