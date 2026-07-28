Атака беспилотников на Подмосковье 28 июля 2026: что известно к этому часу

В ночь на 28 июля 2026 года силы противовоздушной обороны отражали массированный налет беспилотных летательных аппаратов на столичный регион. В ходе отражения атаки над территорией региона было уничтожено несколько десятков дронов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.