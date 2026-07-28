Атака беспилотников на Подмосковье 28 июля 2026: что известно к этому часу
Губернатор Воробьев: дроны повредили дома в Подмосковье
В ночь на 28 июля 2026 года силы противовоздушной обороны отражали массированный налет беспилотных летательных аппаратов на столичный регион. В ходе отражения атаки над территорией региона было уничтожено несколько десятков дронов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Власти оперативно проинформировали жителей о происшествии и принимаемых мерах. Пострадавших в результате инцидента нет.
Последствия на земле и работа экстренных служб
В результате падения обломков и фрагментов беспилотников на территории Московской области зафиксированы повреждения жилого фонда:
- В городском округе Чехов один из дронов поразил многоквартирный жилой дом. На месте инцидента незамедлительно развернули работу оперативные и экстренные службы. Информация о разрушениях уточняется, жертв нет.
- В деревне Ваулово падение фрагментов БПЛА стало причиной возгорания частного дома. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место для ликвидации огня.
- В селе Дубна (территория СНТ «Ромашкино») обломками беспилотника поврежден дачный дом. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее сообщалось о том, что система ПВО уничтожила в небе над Москвой 40 дронов.