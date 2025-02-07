Цена газа на бирже в Европе превысила 600 долларов

Цены на газ в Европе вновь начали расти, достигнув отметки более $600 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Отмечается, что для этого показателя это первый рост с 13 октября 2023 года. На данный момент стоимость февральского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах составляет $601, что соответствует росту более 2,5% с начала дня.

Важным фактором, способствующим увеличению цен, стали рекордно низкие запасы газа в подземных хранилищах Европы, которые опустились ниже 51%. Эти запасы находятся на уровне ниже показателей, зафиксированных на конец осенне-зимнего периода 2022-2023 гг., а также на уровне 2019-2020 гг.

С начала отопительного сезона страны Европейского Союза (ЕС) уже отобрали около 52,5 млрд куб. м газа из ПХГ, что значительно превышает объемы закачки, подготовленные к осенне-зимнему периоду.

Погода также оказывает влияние на рынок. На этой неделе в Европе отмечается более холодные температуры по сравнению с предыдущей. Так, например, температура воздуха в Европе находится в пределах от 3 до 5 градусов по Цельсию. В Осло температура стремительно снижается и минимальный показатель может составить -5 градусов.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала правильным решение разорвать энергетические отношения с РФ.