«Цена имеет значение». Россияне массово переходят на «магазины для бедных»

Аналитики компании NTech в беседе с «Лентой.ру» назвали ключевые факторы, обеспечивающие взрывной рост популярности дискаунтеров в России, которые в народе окрестили «магазинами для бедных».

Специалисты отмечают, что минувший год стал периодом уверенного усиления позиций так называемых умеренных дискаунтеров.

По словам экспертов, основной движущей силой повышенного спроса со стороны россиян стал оптимальный баланс между стоимостью и качеством товаров, которые предлагают такие торговые сети. Однако ценовая политика — не единственное преимущество. Важнейшую роль в расцвете этого сегмента сыграла шаговая доступность. В отличие от жестких дискаунтеров, путь до которых зачастую занимает много времени, более умеренные форматы располагаются в непосредственной близости от жилых массивов, что делает их максимально удобными для ежедневных покупок.

