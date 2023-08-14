Цена на газ может вырасти из-за забастовок в Австралии

Забастовки работников газовой отрасли в Австралии могут нарушить хрупкий баланс мировых поставок и вновь привести к росту потребительских счетов, пишет Bloomberg.

Резкий рост оптовых цен на газ происходит на фоне экстремальных погодных явлений, испытавших энергетические системы этим летом, а также неудач других крупных производителей.

Новости из Австралии могут дать толчок новому росту цен. Рабочие австралийских заводах, принадлежащих Chevron Corp и Woodside Energy Group Ltd, недовольны условиями работы и размером оплаты труда. На долю этих предприятий приходится более 10% мировых поставок сжиженного природного газа.

Профсоюзы намерены продолжить переговоры с работодателями во вторник.

Европа, отказавшаяся от поставок российского топлива, все еще находится под угрозой энергетического кризиса. Азия зависит от поставок австралийского газа в еще большей степени. Борьба между двумя этими рынками может спровоцировать новый рост, считает агентство.