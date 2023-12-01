«Ценник взлетает практически вдвое»: выяснилось, во сколько обойдется вызов Деда Мороза со Снегурочкой на дом
Экономист Проданова: цены на вызов Деда Мороза на дом выросли из-за спроса
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Новогодние праздники уже близко, и спрос на вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом неуклонно растет. Следом за ним — и цены, заявила экономист, профессор РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Проданова.
По ее словам, если обратиться к данным, представленным на популярной доске объявлений «Авито.ру», такое удовольствие — вызов аниматоров на дом — сегодня не из дешевых.
«Стоимость вызова новогодних артистов варьируется от даты заказа, продолжительности поздравления и количества актеров. Как правило, стандартные программы рассчитаны на 15, 45 минут и один час. Цена при этом начинается от 5,5 тыс. рублей и может доходить до 30 тыс. рублей и выше», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Экономист отметила, что на уровень цен влияет не только количество актеров, но также и категория их костюмов: от стандартных до эксклюзивных VIР-нарядов, сшитых на заказ.
«Увеличивает чек даже тип посоха дедушки-волшебника: светящийся или обычный. Самый дорогой прайс на подобного рода услугу приходится на промежуток между 21:00 31 декабря и 02:00 2 января. Здесь ценник на дедушку с внучкой взлетает практически вдвое, а стоимость часовой программы начинается уже с 45 тыс. рублей», — подчеркнула Проданова.
Она также заметила, что расписание наиболее бюджетных Дедушек Морозов уже плотно расписано со второй половины декабря.
«Заказывая услугу после 20 декабря, можно рассчитывать либо на «Деда Мороза-любителя», либо на завышенные цены», — заключила профессор.
Ранее мы сообщали о том, что новорожденных «Дедов Морозов» выписали в первый день зимы из Видновского перинатального центра.