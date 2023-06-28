Центробанк допустил повышение ключевой ставки впервые за долгое время

Процент по ключевой ставке могут поднять, чтобы стабилизировать инфляцию в России.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин сообщил журналистам, что на предстоящем заседании Совета директоров Банка России могут изменить ключевую ставку. До сих пор она была неизменна с сентября прошлого года.

«Ставка 7,5% соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что внутренний спрос на финансы сильно повысился как со стороны государственных структур, так и от предпринимателей. Кредитование последние месяцы непрерывно растет. Поэтому ключевую ставку могут пересмотреть в сторону повышения уже в ближайшее время.