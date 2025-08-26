Центробанк хочет ввести регулярную «переоценку» жилья в ипотеке

Центральный банк России рассматривает возможность введения регулярной переоценки стоимости жилья, приобретенного по ипотечным кредитам. Соответствующее предложение содержится в обновленной версии доклада регулятора о развитии банковского надзора.

Согласно инициативе, кредитные организации могут обязать проводить периодический пересмотр цены залоговой недвижимости.

Данная мера позволит более точно рассчитывать риск-вес после оформления ипотечной сделки. В случае одобрения, новый механизм будет внедрен не ранее первой половины 2027 года, однако точные сроки его реализации пока не определены.

При этом новые нормативы, которые уравнивают риск-веса для новостроек и вторичного жилья, уже начнут действовать с августа 2025 года.

