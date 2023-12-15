Центробанк повысил ключевую ставку до 16 процентов

Центральный банк повысил ключевую ставку, говорится в пресс-релизе регулятора. Таким образом, повышение произошло на 1 процентный пункт – с 15% до 16% годовых.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых», – говорится в заявлении.

Также в пресс-релизе отмечается, что ЦБ будет дальше принимать решения по ключевой ставке, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели и развития экономики.

С начала июля Банк России приступил к увеличению ключевой ставки в целях борьбы с ускорением инфляции. Вначале это произошло с небольшим поднятием на 1 процентный пункт. Однако в августе из-за снижения курса рубля, ЦБ резко увеличил ставку на внеочередном заседании – на 3,5 процентных пункта (до 12%).

В сентябре регулятор добавил еще 1 процентный пункт, а в октябре – еще 2 процентных пункта, достигнув уровня в 15%.

Ключевая ставка (также известная как рефинансовая ставка, базовая ставка или процентная ставка по кредитам Центрального банка) представляет собой процентную ставку, по которой коммерческие банки могут занимать средства у Центрального банка страны на короткий срок. Эта ставка является инструментом монетарной политики и используется ЦБ для регулирования денежного предложения в экономике, контроля инфляции и обеспечения стабильности финансовой системы.