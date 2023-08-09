Центробанк РФ допустил увеличение ключевой ставки в сентябре

В Центробанке РФ допустили увеличение ключевой ставки в сентябре. Для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, чего в данный момент не наблюдается, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

На недавнем заседании ЦБ РФ повысил ставку сразу на 1% – до 8,5% годовых. Тогда же регулятор изменил сигнал по ставке, уточнив, что дальнейшее повышение все еще допускается.

Представитель ЦБ также напомнил, что нижняя граница прогноза диапазона допускает возможность сохранить ключевую ставку, не внося изменений. Он уточнил, что если совет директоров допускает повышение ставки на заседании, скорее всего, она будет повышена уже на следующем.

Заботкин заключил, что исходя из нынешней ситуации, скорее всего, потребуется повторное повышение ставки, после той, что была в июле.