В Wildberries посмеялись над паранормальными способностями Владислава Бакальчука

В Wildberries выступили с официальным опровержением заявления Владислава Бакальчука о грядущих сложностях в работе компании. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на комментарий организации, составители которого также удивились «экстрасенсорным способностям» мужчины.

«Информация не соответствует действительности. С удивлением узнали, что Владислав Бакальчук обладает экстрасенсорными способностями и может предсказать какие-либо сложности у компаний, в которых он не работает», — цитирует СМИ заявлении пресс-службы.

Там же сообщили о том, что маркетплейс продолжает добиваться успехов в области оптимизации бизнес-процессов, а еще успешно развивает инфраструктуру складов. По заявлению компании, уменьшается средний срок доставки товара, а склады продолжают совершенствоваться.

А Ведомости пишут о том, что Wildberries готовит иск к «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд руб. из-за игнорирования обязательств более чем по 60 договорам. Из претензии следует, что Wildberries со своей стороны исполнил все договоренности и отправил «ВБ девелопмент» авансы, но организация не продемонстрировала ежемесячные отчеты, которые подтверждали бы факт выполненных работ и оказания оплаченных услуг. Wildberries выдвинула второму участнику спора претензию с требованием отчитаться по полученным средствам. Если это сделано не будет, компании придется вернуть все средства в течение пяти дней.

На состоявшейся 13 сентября пресс-конференции генеральный директор «ВБ Девелопмент» заявил, что «эти деньги не украдены», а были потрачены на трубы и другие строительные материалы. Он же сообщил о требовании Wildberries отчитаться за все средства, которые пошли на стройку.

«Хотя мы показывали все платежи, которые прошли в Wildberries напрямую на подрядчиков, и это были целевые платежи, касающиеся непосредственно строительства этих объектов», – заявил он.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Бакальчук хочет помириться с женой и не разрушать брак, в котором у супругов родились семь детей. На данный момент они живут с мамой, но при этом не прерывают общение с отцом.