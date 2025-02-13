В Госдуме захотели запретить Центробанку «бесконтрольно поднимать» ключевую ставку

Депутаты Госдумы решили ограничить Центральный банк РФ в «бесконтрольном поднятии» ключеой ставки. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, передает Инфо24 .

Депутаты обратили внимание на то, что повышение ключевой ставки сделали кредитную политику жестче, и от этого страдает обрабатывающая промышленность. Дело в том, что высокие показатели сделали дороже ресурсы и объемы деятельности предприятий стали падать.

«Если бы не гособоронзаказ, у нас был бы очень сильный спад в экономике», — отметил депутат Гартунг.

Депутаты фракции внесли проект, по которому ЦБ смогут ограничить в частом повышении ключевой ставки. Сроки рассмотрения пока неизвестны.

Напомним, что 14 февраля пройдет заседание Совета директоров Банка России. Одним из главных вопросов станет ключевая ставка.

Ранее сообщалось, что депутат Делягин спрогнозировал итоги предстоящего заседания Центробанка РФ.