Центробанк: Жителям России предоставлено около 154 тыс. кредитных и ипотечных каникул за полгода

По данным Банка России, за первое полугодие в Центральном федеральном округе физическим лицам предоставлено примерно 154 тыс. кредитных и ипотечных каникул, из которых около 95 тыс. — в столичном регионе, а в регионах Черноземья — почти 25 тыс. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что из-за роста объема кредитования люди проявляли повышенный спрос к отсрочкам по выплатам.

Отмечается, что по сравнению с первым кварталом во втором число заявок на кредитные и ипотечные каникулы выросло более чем на четверть. на 26%.

Добавляется, что малый и средний бизнес в ЦФО получил свыше 4,5 тыс. реструктуризаций, при этом около половины из них оформлены в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч заявлений на получение выплаты для погашения ипотеки одобрили в Подмосковье.