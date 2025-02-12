Центробанку предложили вернуть российский флаг на денежные купюры

Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил вернуть изображение российского флага на денежные купюры, считая его важным государственным символом. С этой инициативой выступил директор института Андрей Шуриков в письме к председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, сообщило РИА Новости.

Шуриков подчеркнул, что «присутствие двух ключевых государственных символов на банкнотах будет способствовать формированию патриотического сознания у граждан».

В документе отмечается, что деньги выполняют не только функцию обмена, но и служат своего рода визитной карточкой государства, отражающей его культурные особенности, традиции и историю. Поэтому, по мнению Шурикова, важность изображений на купюрах велика.

Он также добавил, что размещение флагов на банкнотах — это общепринятая международная практика. Например, флаг на своих денежных знаках имеют такие страны, как Албания, Аргентина, Египет и многие другие. Кроме того, в 1992, 1993 и 1994 годах российские купюры также содержали изображение государственного флага.

Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал увеличение продаж жилых объектов в рассрочку вместо традиционной ипотеки и ведет переговоры с соответствующими ведомствами о необходимости регулирования данной практики.