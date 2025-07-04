Азербайджанские адвокаты отказываются вести дела задержанных в Баку россиян

По информации канала, в настоящее время юридические консультации задержанным гражданам РФ оказывают государственные адвокаты Азербайджана. По словам Инны, они не выходят на связь с родственниками россиян. Родные предполагают, что адвокаты не заинтересованы в установлении справедливости и относятся к своим обязанностям непрофессионально. Женщина искала другого адвоката для сына. По ее словам, аналогичным образом поступают и родственники многих задержанных.

«Когда обращались к другим адвокатам — те просто отказывались браться за работу. По их словам, они якобы не понимают обстоятельства дела», — сообщил Mash.

Mash обратил внимание на противоречие в ответах адвокатах. Так, азербайджанские правоохранители сразу после задержания сообщили о причинах: подозрение в транзите и интернет-обороте запрещенных препаратов, киберпреступлениях. Родные считают, что отказ связан исключительно с политическими аспектами. Мама Вайсеро рассказала Mash, что задержанных распредели в камеры по двое человек. Они не жалуются на отношение. Во время задержания физическая сила применена не была. Задержанных кормят.

Ранее эксперт Безпалько пояснил, почему Азербайджан взял в заложники граждан России.