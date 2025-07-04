Российские ПВО перехватили шесть украинских БПЛА за три часа

Министерство обороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников. Временной промежуток инцидента охватывает период с 8:00 до 11:00 мск.

Силами противовоздушной обороны были обнаружены и ликвидированы шесть БПЛА самолетного типа, принадлежащих Украине. Согласно информации, предоставленной ведомством, большая часть дронов была сбита над Удмуртией (три единицы). Также сообщается об уничтожении двух аппаратов над Белгородской областью и одного — над Самарской областью.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила три летевших в сторону Ижевска беспилотника.