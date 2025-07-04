В Удмуртии увеличилось количество пострадавших от атаки БПЛА

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие в Ижевске количество пострадавших продолжает расти, о чем заявил глава Министерства здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. Инцидент произошел 1 июля, когда беспилотник нанес удар по ижевскому заводу, в результате чего погибли три человека. Первоначально сообщалось о 42 пострадавших.

Министр сообщил, что число обратившихся за медицинской помощью в учреждения Удмуртии увеличилось, поскольку еще несколько человек жаловались на плохое самочувствие. По его словам, некоторые из обратившихся были направлены на стационарное лечение. Общее число пострадавших, по последним данным, достигло 57 человек.

На данный момент, как было заявлено, в больницах находятся 33 человека, получивших ранения, причем шестеро из них были отправлены для дальнейшего лечения в Москву. Еще 15 человек проходят амбулаторное лечение. Состояние пяти пациентов оценивается как тяжелое, в то время как у остальных диагностированы легкая и средняя степени тяжести.

Ранее сообщалось, что двое раненых в Ижевске людей находятся в Москве в тяжелом состоянии.