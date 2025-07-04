Юнармейцы из Подольска получили награды за успехи в военно-спортивной игре «Айбын»

В парке «Патриот» прошла церемония награждения юнармейцев за успехи в военно-спортивной игре «Айбын 2025». Награды получили ребята из Подольска.

До этого в Подмосковье подвели итоги работы регионального отделения «Движения Первых», отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Игра ранее прошла в Казахстане. В ней приняли участие свыше 800 человек. Представители Подольска из отряда «Витязь-Быково» школы им. Д. И. Зернова выступили в составе российской команды.

В результате ребята завоевали семь призовых мест, в том числе первое место в конкурсе по робототехнике и вторые места в стрельбе из пневматической винтовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход капремонта в гимназии им. Подольских курсантов.