Согласно данным брокеров, Мосбиржа приостановила торги акциями «Южуралзолота». Официальных подтверждений данной информации от биржи первое время не было, сообщил РБК.

Источник в крупной брокерской компании рассказал «РБК Инвестициям», что торги остановлены на фоне обысков в офисах компании и иска со стороны Генпрокуратуры с требованием об изъятии активов.

«Выглядит так, будто торги остановлены, но официальных оповещений от биржи пока не было», — отметил второй источник РБК.

Корреспондент издания решил лично проверить информацию. По его словам, с выставлением заявки в приложении БКС проблем не возникло. Однако заявка не исполняется. Такая возможность отсутствует в брокерских приложениях «Альфа-Инвестиций», «Финама», «Т-Инвестиций» и «СберИнвестиций».

По информации издания, первыми о приостановке торгов поделились участники рынка. Позже официальная информация появилась на сайте Московской биржи. Сообщается, что решение о приостановке принято на основании предписания Банка России.

«Торги акциями ЮГК приостановлены во всех режимах торгов. Торги остальными инструментами на Московской бирже проходят в штатном режиме», — указано в сообщении.

По информации издания, за два дня акции предприятия потеряли более 30%.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура потребовала обратить «Южуралзолото» в доход государства.