Химкинские инженеры стали участниками первого космического триатлона

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» из Химок стали участниками соревнований по триатлону среди представителей космической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

В состав команды «Энергомаша» вошли Артем Вепринцев, Анатолий Лудников и Анна Дубровина. Их дистанция включала плавание на 1,5 км, бег на 10 км и велопробег протяженностью 40 км. Кроме того, организаторы подготовили вариант спринта с сокращенной протяженностью трасс, а также состязания для юных спортсменов. Жительница Химок Анастасия Сурнина забрала серебро в детском дуатлоне.

«Здорово, что специалисты из такой серьезной сферы, как ракетостроение, находят время на спорт и участвуют в командных стартах. Это простое, но сильное напоминание: активная жизнь – выбор, а не только свободное время», – отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.