Россиян предупредили об опасности обращения к «раздолжнителям»

Заместитель председателя Сибирского банка Сбера рассказал, почему разрекламированная в Сети услуга о списании долгов на самом деле не помогает гражданину справиться с финансовыми трудностями, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, россияне не могут своевременно оплачивать кредиты по разным причинам. Так, кемеровчанка Марина оформляла ипотеку в браке. После развода бывший супруг не выходит на связь. Она старается работать, но маленький ребенок часто болеет. В итоге женщина пропустила несколько платежей. У еще одного горожанина Кирилла другая ситуация — финансовые сложности начались после смены работы.

По данным издания, в России работает много нечестных фирм. Они берут деньги за услугу и обещают, что долги спишут. Однако умалчивают, что опция доступна при определенных условиях, например, признания банкротом, участия в судебных заседаниях. Всегда сохраняется высокий риск потери имущества. Консультанты в таких фирмах оценивают свои услуги ориентировочно в 60-70 тыс. руб. Чаще всего сотрудники либо перестают выходить на связь, либо собирают документы на признание банкротом. Однако суд в просьбе отказывает из-за недостаточности доказательств, что чаще всего было ясно изначально.

«Результат, увы, предсказуем: растущие долги, судебные иски, потеря жилья и другого имущества, испорченная кредитная история. Некоторые до последнего уверены, что все под контролем, потому что „так сказал консультант“. Уже в практике Сбера даже есть случай, когда клиент за „услуги“ раздолжнителям заплатил больше, чем был должен по кредиту», — рассказал «Сибдепо» Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

Ранее сообщалось, что Верховный суд запретил проводить списание долгов по потраченным на роскошь кредитам.