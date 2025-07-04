Большунов вместе с другими российскими лыжниками готовится к Олимпиаде

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и другие российские лыжники планомерно готовятся к Олимпийским играм.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил мнение, что некоторых из российских лыжников могут допустить на Олимпиаду в качестве нейтральных спортсменов, но не Большунова, который, как считает Салтведт, связан с российской армией.

«Если подобные люди будут решать, кто должен ехать на Олимпиаду, а кто нет, то у меня просто нет слов. Большунов и все остальные ребята во всю силу готовятся к Олимпийским играм и не собираются слушать подобные материалы. Норвежцы никогда не проявляли любви к российским лыжникам», — сказал Бородавко.

Он отметил, что рассчитывает на здравый смысл и работу Международного олимпийского комитета, а не на пожелания отдельных скандинавов, выражающих свою личную позицию.

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