В Истре провели ремонт восьми участков региональных дорог

Специалисты Мосавтодора провели ремонт восьми участков региональных дорог протяженностью 17,5 км в городском округе Истра, работы прошли в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин уточнил, что до конца ремонтного сезона в округе отремонтируют более 15,7 км еще на семи участках дорог. Специалисты также нанесут разметку на всех участках и укрепят обочины.

Дорожники обновили покрытие на улицах Ногинской, Железнодорожной и Гражданской в Дедовске, заменили 4,8 км дорожного полотна на участке между железнодорожной станцией Истра и остановкой «Поворот на Крючково» и не только.

«Я много езжу по городу, и мне всегда приятно, когда дороги ремонтируют и поддерживают в хорошем состоянии. Неважно, едешь ты на работу или на дачу — даже короткий путь по ровному, новому асфальту будет приятнее», — поделился житель Дедовска Андрей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.