Мизулина осудила Манижу за концерт в Москве и ее высказывания
Глава ЛБИ Мизулина возмутилась, что Манижу пропустили на границе РФ
Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета», публично выразила свое негодование в телеграм-канале в связи с предстоящим концертом певицы Манижи (известной также как Манижа Сангин) в Москве.
Мизулина охарактеризовала Сангин как «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в „Крокусе“, и демонстративно пускала слезу на камеру».
«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» — сказала она.
По информации, распространенной в СМИ, Манижа покинула Россию и переехала в Таджикистан в 2022 году. Она представляла Россию на «Евровидении-2021» и является гражданкой РФ.
Весной 2024 года певица оказалась в центре внимания из-за своей реакции на трагедию в «Крокус Сити Холле», когда вместо выражения соболезнований жертвам она затронула тему мигрантов и межнациональной вражды.
Ранее сообщалось, что Мизулина уйдет от SHAMAN, если он не позовет ее замуж.