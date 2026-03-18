Цены на бензин в Москве ускорили рост в марте: эксперты дали прогнозы

Возобновившийся на прошлой неделе рост цен на бензин на заправках связан с несколькими факторами, среди которых повышение акцизов и приближение автомобильного сезона. Однако резких скачков стоимости топлива в этом году эксперты не прогнозируют. Ситуацию на топливном рынке корреспондент URA.RU обсудил с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

По данным Московской топливной ассоциации на 16 марта, темпы подорожания топлива в столичном регионе заметно выросли. Если в начале месяца ценники менялись на символические 1–2 копейки, то за последнюю неделю литр бензина прибавил в цене сразу 21 копейку.

Текущая ситуация на заправках:

Аи-92: средняя цена поднялась до 63,37 руб.

Аи-95: стоимость достигла 69,88 руб.

Повышение затронуло сети всех крупнейших нефтяных компаний региона. Параллельно наблюдается резкое ралли в оптовом звене: на бирже в Санкт-Петербурге тонна Аи-92 с начала марта подорожала с 60 тыс. до 66,5 тыс. рублей, а Аи-95 преодолел отметку в 70 тыс. рублей.

Эксперт Юшков выделяет несколько ключевых факторов, влияющих на рынок:

Налоговая нагрузка: Главный драйвер — январское повышение акцизов (+5,1%). Компании не перекладывают этот рост на потребителя мгновенно, а «растягивают» его на весь год.

Сезонный спрос: Традиционно весной биржевые котировки растут в преддверии дачного сезона (конец апреля — май), так как компании заранее закупают объемы, чтобы сэкономить.

Инфляционные ожидания: Текущий рост в рознице пока не превышает общие темпы инфляции в стране.

«Акцизы напрямую закладываются в цену литра топлива, что и вызвало скачок стоимости в рознице еще в январе. Потом он замедлился, а сейчас снова продолжился. Хотя в этом году акцизы поднялись не так сильно, как в 2025 году — на 5,1%, в то время как в 2025-м — на 14% на бензин и на 16% на дизельное топливо. Поэтому пока подорожание на АЗС укладывается в общий уровень инфляции», — говорит Юшков.

Несмотря на давление в опте, эксперт Игорь Юшков и аналитик Максим Шевыренков полагают, что «бензинового кризиса» не будет. Сдерживающими факторами выступают:

Механизм демпфера: Из-за подорожания нефти на мировом рынке растут госсубсидии нефтяникам, что снижает их желание компенсировать убытки за счет внутренних цен.

Контроль ФАС: Регулятор ограничивает рост розничных цен, не позволяя им отрываться от инфляции, что особенно сложно для независимых АЗС, закупающих топливо на бирже.

Стабильность поставок: Завершение плановых ремонтов на НПЗ обеспечит достаточный объем топлива к пику летнего потребления.

Таким образом, резких скачков стоимости топлива не ожидается. Рост цен на заправках останется умеренным и предсказуемым.

