Цены на бензин в России рухнули после затяжного роста. Но радоваться рано

Российских автомобилистов ждет сюрприз, правда, с горчинкой. В среду, 18 марта, на Петербургской бирже зафиксировали долгожданное падение цен на бензин. Котировки АИ-92 и АИ-95 рухнули почти на 2 процента после нескольких недель непрерывного подорожания. Об этом сообщает «Lenta.ru».

К середине дня тонна 92-го опустилась до 65 809 рублей, а 95-го до 69 510 рублей. Снижение составило 1,91 процента у обеих марок. Казалось бы, вот оно счастье. Но эксперты советуют не спешить с выводами. Основные риски для топливного рынка никуда не делись. Украинские беспилотники продолжают охоту на российские НПЗ.

К тому же весна и лето традиционно сезон роста спроса. Если ремонты на заводах затянутся, объемы отгрузок на внутренний рынок могут упасть. И тогда нынешнее снижение обернется очередным витком подорожания.

В правительстве ситуацию мониторят. Ранее уже вводили запрет на экспорт топлива, чтобы насытить внутренний рынок . Но временная мера это не панацея. Пока НПЗ горят, а спрос растет, биржевые качели будут раскачиваться дальше. Сегодня минус два процента, завтра плюс пять. Водителям остается только следить за котировками и надеяться, что власти удержат ситуацию под контролем.

