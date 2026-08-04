Цены на экстренную контрацепцию выросли на треть за три года

Упаковка препаратов для экстренной контрацепции в России по итогам 2025 года подорожала в среднем до ₽870, что на 12,8% выше показателя предыдущего года. Такие данные приводят аналитики RNC Pharma. Их коллеги из DSM Group зафиксировали близкий результат — средний чек достиг ₽895, прибавив 12,3%, передает портал « Ведомости ».

Как отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, рост цен на эту группу лекарств носит устойчивый характер: за три года они подорожали на 35%. В 2024-м прибавка составила 12,1%, в 2023-м — 6,6%. Динамика сохранилась и в первом полугодии 2026-го — стоимость выросла ещё на 7% в годовом исчислении, достигнув ₽917 (по версии RNC Pharma) и ₽945 (по данным DSM Group).

Обе компании сходятся в оценке долгосрочного тренда: за три года удорожание превысило треть от исходной цены — 35% и 36,6% соответственно, что в денежном выражении составляет около ₽240 на упаковку. Аналитики связывают этот рост с общим повышением цен на фармацевтическое сырьё, логистические услуги и производственные затраты, которые влияют на весь лекарственный сегмент.

Параллельно с удорожанием наблюдается снижение покупательского интереса. Эксперты объясняют это новыми правилами отпуска, которые вступили в силу и усложнили приобретение таких препаратов. Аптеки теперь обязаны запрашивать дополнительные документы, а в ряде случаев лекарства отпускаются только по рецепту. Это отсекает часть потребителей, ранее покупавших их без формальностей, и в итоге снижает общие объёмы продаж вопреки растущим ценам.