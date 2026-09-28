В Нижегородской области стали реже покупать внутриматочную контрацепцию

Жители Нижегородской области стали реже выбирать внутриматочную контрацепцию, но тратить на нее — больше. По данным RNC Pharma, за восемь месяцев нижегородцы приобрели свыше 18 тыс. таких средств, потратив в общей сложности 65,2 млн рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

При этом спрос просел на 7%, а вот расходы, напротив, подросли на 4%. Причина проста: сама по себе внутриматочная контрацепция считается одним из самых надежных способов предотвратить нежелательную беременность, но при этом она не защищает от инфекций, передающихся половым путем, — а значит, выбор в ее пользу требует осознанного подхода и понимания границ возможностей метода.

Основной спрос сосредоточился вокруг трех позиций — «Мирены», «НоваРинга» и «Кайлины». На них пришлось более 60 млн рублей из общей суммы, что делает эти наименования фактическими локомотивами категории. Снижение числа покупок при росте затрат говорит о том, что покупатели либо переходят на более дорогие и долговечные варианты, либо вынуждены мириться с подорожанием. Для региона это означает, что доступность контрацепции становится все более чувствительной к цене, а сам рынок постепенно смещается в сторону премиальных решений.

Ранее сообщалось, что цены на экстренную контрацепцию выросли на треть за три года.