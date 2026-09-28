Нейробиолог раскрыл метод быстрого засыпания

Американка Эллисон Немец справилась с бессонницей, которая пришла с менопаузой, с помощью простого упражнения. Метод она подсмотрела у нейробиолога Эндрю Губермана. Об этом сообщает Woman's World.

Губерман предложил возвращаться ко сну в три этапа. Сначала нужно закрыть глаза и медленно двигать ими под веками влево-вправо, затем вверх-вниз. После этого — круговые движения против часовой стрелки и по часовой. В финале — свести глаза к носу и сделать глубокий выдох. Упражнение повторяется два-три раза.

По словам ученого, такая гимнастика отвлекает мозг от мыслей о положении тела и ускоряет засыпание. Немец попробовала метод в ту же ночь, когда снова проснулась в три часа. Она призналась, что сначала не поверила в успех, но очнулась уже от звонка будильника. Способ сработал.

Если вам знакомы ночные пробуждения, возможно, стоит попробовать. Никаких таблеток и особых условий — только несколько секунд и минимум усилий. Впрочем, если бессонница стала постоянной, лучше не ограничиваться лайфхаками из соцсетей, а обратиться к специалисту.

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