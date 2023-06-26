Цены на недвижимость в Британии будут падать до 2025 года

Эксперты из аналитической компании Oxford Economics поделились своим прогнозом, согласно которому, стоимость недвижимости в Британии продолжит падать до 2025 года.

Аналитики считают, что падение цен может быть самым долгим среди всех западных стран. Всему виной взлет цен на ипотеку после того, как банки в очередной раз повысили ставку. Аналитики считают, что падение цен составит около 11% в сравнении с прошлым годом.

Эксперты также ожидают повышения цен на недвижимость в ряде других стран. Среди них: США, ФРГ, Италия и Франция. Рост там, по оценкам аналитиков, может продлиться до конца 2024 года.

Эксперты отмечают, что подорожание недвижимости в перечисленных странах начнется уже в этом году.

Накануне английский банк в очередной раз повысил ставку, до 5% годовых. Изменение отразится, в первую очередь на тех, кому придется заключить новый договор с новой ставкой ввиду истечения старого.