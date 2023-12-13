Цены на нефть дополнительно обвалились еще на пять процентов

Зато чуть позже уровень цены немножко отскочил вверх, до уровня в 73 доллара за баррель по февральским фьючерсам. Получается, что всего за сутки нефть этой марки просела вниз почти на 5%, с порога в 76,6 долларов за баррель. Об этом сообщила Lenta.ru.

Нефтяные котировки ползут вниз почти непрерывно с октября этого года. Причиной этого стало повышение предложения со стороны производителей, не относящихся к альянсу ОПЕК+. Одними из тех, кто заметно нарастил добычу нефти, стали Соединенные Штаты. Вдобавок к этому, на котировки оказывает влияние замедление экономического роста.